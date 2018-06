Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 8.49 02 giugno 2018 - 08:49

L'Arabia Saudita ha minacciato di intraprendere un'azione militare contro il Qatar nel caso in cui l'emirato acquistasse il sistema di difesa aerea russo S-400. Lo riporta Al Jazeera.

Il re saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, si è detto molto preoccupato per i negoziati in corso tra la Russia e il Qatar per l'acquisizione di questo sistema militare. "(In questa situazione) il regno sarebbe pronto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare questo sistema di difesa, inclusa l'azione militare" ha dichiarato il re saudita in una lettera diretta al presidente francese, Emmanuel Macron, e riportata da Le Monde.

Da un anno circa l'Arabia Saudita ha imposto un blocco commerciale e diplomatico al Qatar, accusando il Paese di sostenere gruppi terroristici. Doha ha sempre negato le accuse.

Neuer Inhalt Horizontal Line