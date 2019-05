Comincia oggi a Buenos Aires il primo di vari processi aperti dalla giustizia argentina nei confronti della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner​, che pochi giorni fa ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali di ottobre.

La causa, denominata 'Vialidad' e riguardante il presunto sovrapprezzo che sarebbe stato pagato in infrastrutture stradali nella provincia di Santa Cruz, comincia nonostante la Corte suprema argentina, su richiesta della difesa, stia esaminando le carte probatorie e potrebbe in qualunque momento intervenire.

Via Twitter la ex capo di Stato si è difesa sostenendo fra l'altro: "Fra poche ore comincia un processo in cui non avrei mai dovuto essere citata. Si tratta di un nuovo atto di persecuzione con un unico obiettivo: collocare un ex presidente oppositore di questo governo sul banco degli accusati in piena campagna per le elezioni presidenziali".

Il principale quotidiano argentino Clarin affida la sua apertura odierna al tema ('Comincia oggi il primo processo per corruzione contro Cristina'), ricordando che lei è accusata di essere "il capo di una associazione illecita" che avrebbe fatto assegnare opere pubbliche all'imprenditore Lázaro Báez per l'equivalente ad oltre 900 milioni di euro.

Secondo gli esperti il processo potrebbe durare almeno un anno e la sentenza dovrebbe arrivare quando la Kirchner potrebbe essere vicepresidente in un nuovo governo, o almeno senatrice, godendo quindi di immunità parlamentare.

