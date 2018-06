Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ruben Fangio, ferroviere argentino in pensione, è stato dichiarato erede del cinque volte campione di Formula Uno Juan Manuel Fangio, suo padre, che gli permette di rivendicare diritti su una fortuna di più 50 milioni di dollari.

Ruben, 76 anni, che conosceva il leggendario pilota argentino come suo "padrino", è stato riconosciuto dalla giustizia del Paese come figlio dello sportivo, anche se non è l'unico. Nel 2015 la giustizia ha infatti riconosciuto figlio del pilota, morto nel 1995 all'età di 84 anni, anche Oscar Fangio, grazie a uno studio sul Dna.

Ruben è sposato, ha tre figli e sette nipoti. "Sono molto felice, la firma del giudice è stata una cosa molto speciale, qualcosa che stavo aspettando", ha detto Fangio al Clarin. La decisione della corte ha posto fine a una controversia durata 13 anni.

Ruben Fangio è nato a Balcarce, la stessa città natale del pilota di Formula Uno, nel 1942, ma vive nella località di Canuelas da quando aveva 9 anni.

Secondo il Clarin, la storia è stata raccontata a Ruben da sua madre, Catalina Basili, morta nel 2012 a 103 anni. La donna ha lasciato tutto per iscritto davanti a un notaio: nel documento, ha dichiarato che suo figlio Ruben era il risultato di un rapporto con il pilota Fangio, con il quale aveva avuto una relazione negli anni '40.

