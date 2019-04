Il governo argentino ha annunciato un pacchetto di misure di emergenza per cercare di raffreddare l'inflazione che in marzo è stata del 4,7%, cifra che ha fatto salire il tasso interannuale al 54,7%, il più alto dal gennaio 1992.

Diversamente dalle attese, non è stato il presidente Mauricio Macri ad annunciare le misure con cui si spera di contrastare gli effetti della difficile congiuntura economica. Esse sono state diffuse unicamente attraverso il portale della presidenza.

I punti principali del 'Programma economico e sociale', che l'opposizione ha ribattezzato 'Programma per ottobre' quando sono previste le elezioni legislative, riguardano un accordo sui prezzi, che non saranno aumentati fino a dicembre, di 60 prodotti del cesto di base dei consumi, con tagli di carne a prezzo accessibile, e un freno all'aumento delle tariffe di elettricità e telefonia cellulare.

Inoltre, sono previsti sconti fino al 70% per i farmaci di quanti sono beneficiati dai sussidi per le famiglie numerose, crediti per i pensionati e per l'acquisto di appartamenti per le giovani coppie e un piano di rateizzazione delle tasse per le piccole e medie imprese.

Nel documento governativo che spiega la filosofia dell'intervento, si legge infine che "crediamo che, avendo cominciato a stabilizzare la questione cambiaria, sia arrivato il momento di portare un po' di sollievo agli argentini che così tanti sforzi hanno fatto in questi mesi difficili per tutti".

Neuer Inhalt Horizontal Line