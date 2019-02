Un'immagine mostra il fumo di un incendio verificatosi nel 2017 in una fabbrica di Buenos Aires, in Argentina (foto simbolica d'archivio).

Due persone sono morte ieri pomeriggio a Buenos Aires e altre 100 sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, in un incendio che ha interessato alcuni piani dell'Hotel de Las Naciones nel centro della città.

Le vittime sono una donna di 55 anni, deceduta in ospedale per la gravità delle ferite e una intossicazione da fumo, e una agente di polizia, fra le prime persone intervenute per cercare di salvare i clienti dell'albergo. Non è stata per ora ancora fornita una versione definitiva sulle cause dell'incendio, che alcuni testimoni hanno attribuito ad una forte esplosione avvertita verso le 16 locali al quarto piano dell'hotel.

Le immagini delle tv 'all news' hanno mostrato ai piani alti dell'edificio persone che hanno rotto i vetri delle finestre per segnalare ai vigili del fuoco la loro ubicazione. L'intervento dei soccorritori è durato alcune ore e le molte decine di feriti sono state trasferite in diversi ospedali cittadini.

