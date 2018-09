Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un giudice federale argentino ha disposto l'incriminazione per tangenti della senatrice ed ex presidente dell'Argentina Cristina Kirchner.

Il giudice federale argentino Claudio Bonadio ha disposto oggi a Buenos Aires l'incriminazione, e l'eventuale carcere preventivo, della senatrice ed ex presidente dell'Argentina Cristina Kirchner, considerandola "il capo di una associazione illecita".

Lo riferisce l'agenzia di stampa NA, precisando che la decisione riguarda la causa legata alla scoperta delle fotocopie di block notes (gli originali sono andati persi) su cui un ex autista governativo annotò per un decennio i movimenti per la raccolta di tangenti frutto dell'assegnazione di lavori pubblici durante i governi del presidente defunto Nestor Kirchner e di sua moglie Cristina che gli succedette alla Casa Rosada.

Bonadio ha precisato che attenderà la decisione della Camera federale di Appello sulla sua iniziativa prima di presentare la richiesta al Senato per la revoca dell'immunità di cui gode la senatrice.

