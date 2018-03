Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 18.09 06 marzo 2018 - 18:09

Fa rumore in Argentina la pubblicazione di una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner si riferisce al suo successore, Mauricio Macri, e altri leader politici locali usando insulti ed espressioni volgari.

"Macri è solo un mafioso appoggiato dai media", ha detto Kirchner, parlando con il suo collaboratore ed ex capo dell'intelligence, Oscar Parrilli, per poi mandare a quel paese - in realtà usando un'espressione ben più forte - i responsabili della Confindustria argentina: "spero che falliscano tutti, tanto hanno tutti i soldi all'estero, quei figli di p...".

Quanto alla deputata Margarita Stolbizer, che l'ha denunciata per corruzione, l'ex presidente prima dice che "è matta", poi che "è una ignorante", per concludere che "non è possibile che sia così stupida, è una cattiva cattiva figlia di p...".

Kirchner se la prende anche con Sergio Massa - ex capo del suo gabinetto, poi passato all'opposizione peronista - che definisce "il candidato di Macri" e con il capo di gabinetto di Macri stesso, Marcos Pena, che secondo lei è "un cretino che continua a dire solo c...te".

Neuer Inhalt Horizontal Line