Il presidente argentino Maurizio Macri si è riferito oggi al gigantesco blackout che ha colpito Argentina e Uruguay sostenendo che "si tratta di un caso inedito che sarà investigato a fondo".

Via Twitter il capo dello Stato ha confermato che il guasto è stato "nel Sistema di trasporto elettrico del litorale, di cui non possiamo ancora indicare le cause. Si sta lavorando affinché tutti possano avere l'energia il più presto possibile".

In questo momento, ha aggiunto, "la situazione del 50% degli utenti è tornata alla normalità. Con il passare delle ore avverrà lo stesso per tutti gli altri".

Riferendosi poi al "caso inedito" e ad "indagini approfondite", Macri ha concluso che entro breve il sottosegretario all'Energia "Gustavo Lopetegui offrirà maggiori informazioni".

