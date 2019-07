L'ex presidente argentino Fernando de la Rua è morto oggi in una clinica di Buenos Aires per l'aggravamento di problemi renali e coronarici di cui soffriva da tempo. Aveva 81 anni.

Nato a Córdoba, avvocato di professione ed esponente dell'ala conservatrice del Partito radicale, de la Rua fu governatore della capitale argentina nel 1996 e successivamente vinse le elezioni presidenziali il 24 ottobre 1999 alla testa dell'Alleanza, una coalizione di centro-sinistra fra l'Unione civica radicale (Ucr) ed il Frepaso, che sconfisse il Partito giustizialista, al potere dal 1985.

Insediatosi nella Casa Rosada il 10 dicembre 1999 ereditando dal suo predecessore Carlos Menem una economia in grave crisi ed in recessione, appesantita dalla 'convertibilità' (la parità fissa uno a uno fra peso e dollaro), de la Rua tentò di ridurre il grave deficit dei conti pubblici imponendo forti tasse sui redditi della classe media che lo aveva portato al potere.

Nel 2000 venne in suo soccorso il Fondo monetario internazionale (Fmi) con un prestito di 40 miliardi di dollari che spinse il capo dello Stato a dichiarare che "il 2001 sarà un grande anno". Ma non fu così. Il 19 dicembre scoppiarono violente manifestazioni di piazza a Buenos Aires che costrinsero de la Rua a decretare lo stato d'assedio. L'intervento delle forze di sicurezza causò nelle strade una trentina di morti. Senza più risorse, nel pomeriggio del 20 dicembre de la Rua si dimise e abbandonò emblematicamente la Casa Rosada in elicottero.

