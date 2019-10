In Argentina gli elettori scelgono oggi il loro presidente

Giorno della verità oggi in Argentina dopo una lunga e costosa campagna elettorale, con i quotidiani che ricordano in prima pagina il tema obbligato per i due principali candidati alla presidenza.

"Alberto F. (Fernández) cerca di ripetere (il risultato delle) primarie e Macri si gioca per il ballottaggio", suggerisce il principale quotidiano argentino Clarin, mentre l'altro quotidiano nazionale, La Nación, cambia soltanto l'ordine dei 'duellanti' e titola: "Macri cerca di forzare un ballottaggio e Fernández di definire oggi l'elezione".

Coerente con il suo stile di cercare titoli ad effetto, Pagina 12, sostiene che oggi è arrivato, non il 'giorno X', ma 'il giorno V'. Con i volti disegnati dal vignettista Daniel Paz che spiegano la V di: votare, vittoria, 'vamos Argentina', volontà, valori, vita e verità.

