Argentina: rapita nel 1987 a 13 anni, ritrovata in Bolivia

Una donna argentina rapita 32 anni fa quando ne aveva 13 è stata ritrovata in Bolivia e riportata alla sua famiglia in seguito ad un'operazione congiunta fra polizia argentina e boliviana. Ne scrive la Bbc online.

La donna ha adesso 45 anni e per anni non si è saputo dove fosse. Fino all'anno scorso quando la polizia ha ricevuto una soffiata con l'indicazione che si trovava a Bermejo, nel sud della Bolivia. È stata quindi localizzata in una abitazione dove era tenuta di fatto prigioniera, e liberata con suo figlio di nove anni. Non è stata resa nota l'identità della donna né dettagli sulla famiglia, a parte che questa risiede a Mar del Plata.

L'operazione è stata portata a termine con successo all'inizio del mese, ed è stata resa nota da un comunicato diffuso ieri dalla polizia argentina.

