La sonora sconfitta del presidente Mauricio Macri nelle primarie di domenica in vista del voto di ottobre ha avuto un duro impatto sul valore del peso (-23,1% sul dollaro), sulla Borsa (-37,9%) e anche sul "rischio Paese" elaborato da JP Morgan (+68,2% a 1467 punti).

Per quanto riguarda l'indice Merval della Borsa argentina, si deve ricordare che la sua flessione di ieri, se misurata in dollari, è stata del 48%, ossia la seconda più grande per una sola seduta nella storia borsistica mondiale, inferiore solo a quella del 61,7% registrata in Sri Lanka nel 1989.

Per quanto riguarda il "rischio Paese", si tratta, precisa il quotidiano "Ambito Financiero" del livello più alto degli ultimi dieci anni in Argentina, dopo i 1474 punti registrati il 18 maggio 2009.

