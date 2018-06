Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 20.18 20 giugno 2018 - 20:18

Via libera del board del Fondo monetario internazionale (Fmi) al prestito da 50 miliardi di dollari (circa 46,8 miliardi di franchi) in tre anni per l'Argentina. Lo afferma il Fondo in una nota.

Il piano proposto dalle autorità di Buenos Aires punta a ''rafforzare l'economia del paese riportando fiducia sul mercato tramite un programma macroeconomico che riduce i bisogni di finanziamento del paese, instrada il debito in una traiettoria di calo e rafforza l'indipendenza della banca centrale'', mette in evidenza il Fmi.

Il ''piano include misure per tutelare i più deboli all'interno della società mantenendo la spesa sociale e, se le condizioni dovessero deteriorare, offrendo la possibilità per un spesa ancora maggiore'', indica il Fondo.

Il prestito da 50 miliardi di dollari è il maggiore concesso dal Fmi nella sua storia e apre una nuova fase nei rapporti fra l'istituto di Washington e l'Argentina, non sempre rosei.

