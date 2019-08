La situazione economica in Argentina è tornata ancora una volta difficile.

La Banca centrale argentina (Bcra) ha utilizzato ieri tutti i mezzi a sua disposizione, fra cui la vendita in quattro riprese di 223 milioni di dollari, per contenere la crescita del biglietto verde, fissato in chiusura a 60,30 pesos.

All'operazione di contenimento della valuta statunitense ha contribuito anche un nuovo rialzo dei tassi di interesse che per alcuni titoli pubblici in pesos (Leliq) a sette giorni hanno ottenuto fra il 75,45 ed il 79,90%.

Intanto la borsa di Buenos Aires ha registrato ieri una nuova forte caduta (-5,79%) dopo la sensibile flessione di ieri seguita all'annuncio da parte del governo del presidente Mauricio Macri della ristrutturazione del debito argentino a breve, medio e lungo termine.

