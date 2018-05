Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 7.44 31 maggio 2018 - 07:44

I vigili del fuoco hanno compiuto oltre 700 interventi ieri sera in seguito alle intemperie nel canton Zurigo. Il maltempo è stata la causa di alcune perturbazioni all'aeroporto di Kloten (ZH) e anche su una linea ferroviaria della città di Zurigo.

La regione dell'Unterland zurighese è rimasta particolarmente colpita, indica in una nota odierna il servizio di protezione della popolazione "Schutz&Rettung" di Zurigo.

Numerosi corsi d'acqua sono fuoriusciti dagli argini e si segnala la caduta di diversi alberi. Inoltre, centinaia di abitazioni, cantine e garage sono stati inondati.

Per far fronte alla situazione, la protezione civile è stata chiamata a dare una mano ai pompieri, precisa il comunicato, secondo cui si registrano danni "importanti". Le operazioni di pulizia e ripristino dovrebbero proseguire oggi. Nessuno è rimasto ferito, indica dal canto suo la polizia cantonale zurighese.

Nel nord-ovest del cantone si segnalano inoltre problemi legati all'acqua potabile nei comuni di Schöfflisdorf e Oberweningen. Gli abitati sono stati chiamati a far bollire l'acqua prima di consumarla.

Aereo bloccato a Zurigo

All'aeroporto di Zurigo-Kloten, ieri in serata, un aereo è rimasto fermo sulla pista per 30 minuti, ha detto all'ats un portavoce dell'aeroporto. Il personale e i passeggeri non hanno potuto avvicinarsi al velivolo per il pericolo di rimanere colpiti dai fulmini. Diversi voli in direzione di Zurigo sono stati deviati su altri aeroporti.

La tempesta ha inoltre perturbato anche il traffico ferroviario: i treni sono rimasti fermi a causa di un'inondazione sulla linea tra Dielsdorf e Niederweningen, nel canton Zurigo. Un portavoce delle FFS ha indicato che sono stati organizzati dei bus sostitutivi.

Nel canton Argovia, nei dintorni di Baden una grandinata ha imbiancato le strade. Inoltre si registrano allagamenti in alcuni sottopassaggi e garage della regione.

Forti piogge anche nella regione di Baden-Lägeren, nell'est del canton Argovia. A Ehrendingen (AG) sono piovuti 53 mm di acqua in mezz'ora e oltre 70 mm sulla durata delle intemperie, che corrispondono ai due terzi delle precipitazioni totali nel mese di maggio. La grandine caduta al suolo aveva un diametro fino a 4 cm.

