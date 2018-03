Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 17.29 22 febbraio 2018 - 17:29

Quando si parla di aborti selettivi, in genere si pensa alla Cina e all'India. Ma c'è un altro Paese in cui questa pratica è molto diffusa, al punto che è diventata illegale nel 2016. Si tratta dell'Armenia, dove ogni anno vengono abortiti circa 1400 feti di bambine.

Lo scrive oggi il britannico Guardian, sottolineando che, con una popolazione di poco meno di 3 milioni di abitanti, l'ex Repubblica sovietica ha il terzo più alto tasso di aborti di feti femminili nel mondo, dietro la Cina e l'Azerbaigian.

I dati raccolti dal 2010 dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) parlano di uno squilibrio di 115-120 ragazzi nati ogni 100 ragazze, al punto che la gente raccontava di balli scolastici in cui i maschi erano costretti a ballare tra loro perché c'erano poche femmine.

Tra le cause che spingono alla selezione del sesso prenatale c'è quella di assicurare la discendenza familiare e la convinzione che i ragazzi aiuteranno i genitori nella vecchiaia più di quanto potranno fare le ragazze, che si sposano e vanno via, trasferendosi con la famiglia del marito. I ragazzi sono considerati un investimento, le ragazze una perdita.

C'è poi lo sviluppo tecnologico applicato alla diagnostica prenatale, che ha permesso ai genitori di conoscere il sesso del bambino prima della nascita con l'introduzione degli ultrasuoni a metà degli anni '90, e la bassa fertilità, che riduce la probabilità di avere un figlio maschio.

Nel 2011, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione ha iniziato il suo lavoro contro la selezione del sesso e nel 2017 ha lanciato un programma globale per prevenire gli aborti di genere.

Dopo la resistenza iniziale, il governo armeno ha sostenuto la campagna Unfpa e il paese sta già vedendo i primi risultati. Nel 2014, il rapporto era di 114 ragazzi per 100 ragazze; l'anno scorso, la cifra era di 110 ragazzi per ogni 100 ragazze.

In Armenia la selezione del sesso è inoltre diventata illegale nel 2016 e la legge stabilisce che una donna deve partecipare a una sessione di consulenza con il suo medico e quindi attendere tre giorni per la procedura di interruzione della gravidanza. Le donne inoltre non possono sapere il sesso del figlio fino all'ecografia di 12 settimane, periodo oltre il quale l'aborto non è più consentito.

Nonostante questo se le tendenze non saranno invertite, l'Armenia avrà perso quasi 93.000 donne entro il 2060. E molte potenziali madri.

Neuer Inhalt Horizontal Line