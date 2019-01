Armi: si vota su inasprimento legge

I cittadini svizzeri in maggio dovranno con ogni probabilità pronunciarsi sull'inasprimento della legislazione sulle armi.

Gli oppositori alla revisione hanno raccolto le 50'000 firme necessarie per il referendum e contano di depositarle alla Cancelleria federale a metà di questo mese, secondo "SonntagsBlick" e "NZZ am Sonntag".

Il termine per raccogliere le firme è fissato al 18 gennaio. "L'indignazione dei tiratori, dei proprietari di armi e dei collezionisti nei confronti della legge è grande", ha dichiarato ai domenicali Werner Salzmann, consigliere nazionale UDC e copresidente del comitato referendario chiamato "No al diktat dell'Ue".

Le Camere federali hanno adottato una trasposizione nel diritto elvetico della direttiva Ue sulle armi volta ad inasprire il possesso e la vendita di quelle semiautomatiche. Nazionale e Stati hanno tuttavia previsto eccezioni per quanto riguarda l'arma personale che ogni soldato ha il diritto di portare a casa.

Secondo i due rami del Parlamento, anche per cacciatori e appassionati di tiro non cambierà nulla. I tiratori temono invece che la modifica di legge possa significare la fine del tiro come sport di massa in Svizzera.

