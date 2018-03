Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 9.50 25 febbraio 2018 - 09:50

Una delle quattro persone travolte ieri da una valanga sopra Arolla (VS) non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate.

Una delle quattro persone travolte ieri da una valanga sopra Arolla (VS) non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Si tratta di una vallesana di 40 anni deceduta nel corso della notte all'ospedale di Sion.

La polizia cantonale in un comunicato odierno ricorda che già ieri le condizioni erano state definite critiche. Informazioni sulle tre rimanenti persone - la cui vita non è in pericolo - non sono state divulgate.

Le quattro persone (due gruppi di due), tutte domiciliate nei cantoni Vallese e Friburgo, avevano lasciato la capanna "Tsa" prima di continuare in direzione de "l'Aiguille du Tsa", a un'altitudine di 3600 metri.

