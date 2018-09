Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 settembre 2018 18.55 21 settembre 2018 - 18:55

La polizia federale brasiliana ha arrestato oggi a Foz de Iguacu - sulla "triplice frontiera" fra Brasile, Argentina e Paraguay - un cittadino libanese indicato dalle autorità statunitensi come il principale finanziatore di Hezbollah nel sud dell'America Latina.

In un comunicato, la polizia brasiliana ha informato che Assad Ahmad Barakat è stato detenuto in base a un ordine d'arresto emesso dalla giustizia paraguayana lo scorso 31 agosto, per il delitto di furto di identità, autorizzato dal Supremo Tribunale Federale (Stf) due giorni fa.

Barakat è nel mirino delle autorità americane dall'inizio del secolo, quando fu deportato verso Ciudad del Este - sul versante paraguayano della "triplice frontiera" - dopo che era stato accusato di evasione fiscale e falsificazione di prodotti commerciali.

Nel 2006, il suo nome fu incluso nella lista di individui ed organizzazioni che finanziano Hezbollah - che Washington considera un gruppo terrorista - in America del Sud.

