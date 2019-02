Nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier italiano Matteo Renzi e l'imprenditore ligure Mariano Massone, sono indagate altre 5 persone.

Tra queste c'è anche Roberto Bargilli, detto Billy, balzato alle cronache come autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie per la segreteria del Pd, e poi ascoltato, come persona informata dei fatti, anche nell'ambito dell'inchiesta Consip.

La giudice delle indagini preliminari Angela Fantechi spiega la misura dei domiciliari perchè sussiste il concreto, e attuale "pericolo", che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli per cui sono indagati, tributari e fallimentari. Inoltre, si tratta di reati che "non sono occasionali" ma si inseriscono in un unico programma criminoso che va avanti da molto tempo, realizzato in modo professionale e coinvolgendo numerose altre persone.

