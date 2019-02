"Asia Bibi è ancora in Pakistan", la notizia che sia stata trasferita in Canada - diffusa dal suo legale - "non è purtroppo fondata".

Lo riferisce Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs), la fondazione pontificia che segue la vicenda. "Acs prega perché prestissimo possa ricongiungersi con le proprie figlie", riporta un tweet.

Saif ul Malook, l'avvocato della cristiana pakistana recentemente scagionata dall'accusa di blasfemia per cui era stata condannata a morte, aveva riferito alla Frankfurter Allgemeine Zeitung che la sua assistita si trovava in Canada insieme alla famiglia.

