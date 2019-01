Strette misure di sicurezza oggi a Islamabad e dintorni in occasione dell'udienza di tre giudici della Corte Suprema del Pakistan sulla richiesta di revisione dell'assoluzione di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010, poi assolta e rilasciata.

L'assoluzione della donna scatenò le proteste degli islamisti del Tehreek and Labbaik Pakistan (Tlp), rientrate solo dopo l'assicurazione da parte del governo che l'Alta Corte avrebbe riesaminato il caso.

Da allora la donna, minacciata di morte, vive in un luogo segreto, ma non può lasciare il Paese. Le sue figlie hanno ottenuto l'asilo in Canada, mentre l'avvocato, Saif ul Malook, anche lui fuggito all'estero è rientrato in Pakistan proprio per l'udienza odierna alla Corte Suprema.

Oltre alla polizia, sono state schierate anche truppe paramilitari per contrastare eventuali incidenti di piazza.

