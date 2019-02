Le domande d'asilo in Svizzera sono calate anche l'anno scorso: sono state 15'255, il 15% in meno dell'anno precedente, afferma in un'intervista al Blick il direttore della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) Mario Gattiker.

Si tratta del livello più basso degli ultimi undici anni. Secondo l'alto funzionario la Svizzera sta diventando sempre meno un paese di destinazione per i richiedenti asilo che non hanno diritto alla protezione nel paese. "Soprattutto perché decidiamo molto velocemente sulle domande e le persone devono lasciare rapidamente la Svizzera".

La SEM prevede che il numero di richiedenti asilo nel 2019 rimarrà invariato rispetto al 2018, con circa 15'500 nuove domande. Tuttavia, la situazione è ancora volatile e la pressione migratoria internazionale rimane elevata, ha osservato Gattiker. In Turchia vivono oltre tre milioni di siriani: il numero di domande d'asilo potrebbe aumentare rapidamente.

