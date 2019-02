In gennaio sono state presentate in Svizzera 1153 domande d'asilo, ossia 128 in più che nel mese precedente (+12,5%). Si tratta però di un calo del 19,4% su base annua (-278 domande), si legge in un comunicato odierno della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

In prima istanza, sempre in gennaio, sono state liquidate 1351 domande d'asilo, di cui 305 con una decisione di non entrata nel merito (in 265 casi in virtù dell'Accordo di Dublino), 356 con la concessione dell'asilo e 364 con l'ammissione provvisoria. Il numero di casi in giacenza è diminuito di 90 unità rispetto al mese di ottobre, attestandosi a 11'504.

I principali Paesi di provenienza dei richiedenti restano l'Eritrea (196 domande, ossia 30 in più rispetto al dicembre 2018) e l'Afghanistan (105; +24), seguiti da Siria (95; -10), Georgia (80; -2) e Algeria (72; -1).

