C'è necessità di intervento nel settore della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo.

È l'opinione della Commissione della gestione del Nazionale, che si è basata sulla valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA). Il Consiglio federale dovrà prendere posizione entro il 28 settembre.

Per quel che riguarda i compiti di vigilanza della Confederazione, nel rapporto pubblicato oggi viene evidenziato che i dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non permettono di trarre conclusioni sulle persone datesi alla clandestinità. Il Consiglio federale è quindi invitato a far registrare tali individui e a uniformare la prassi di notifica dei Cantoni, autorità competenti del settore.

Più in generale, si riscontrano differenze notevoli fra le varie realtà cantonali. Secondo la valutazione delle CPA l'esecutivo dovrebbe provvedere ad una maggiore armonizzazione, tenendo in considerazione il principio di proporzionalità.

