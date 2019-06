La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di applicare una serie di misure per garantire condizioni di alloggio e di assistenza consoni all'età dei minorenni (foto simbolica d'archivio).

Dall'anno prossimo personale specializzato in ambito socio-pedagogico assisterà i richiedenti asilo minorenni non accompagnati (RMNA) in tutti i centri federali con funzione procedurale.

Dopo che l'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) ha valutato un progetto pilota avviato nel luglio del 2017 nei centri federali d'asilo di Basilea e Zurigo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha infatti deciso di applicare una serie di misure per garantire condizioni di alloggio e di assistenza consoni all'età dei minorenni. La nuova strategia sarà attuata nelle sei regioni procedurali a partire dal primo di gennaio del 2020.

Ad esempio, uno specialista esterno all'inizio sarà incaricato di elaborare una strategia globale di tutela e un piano d'emergenza. In tutti i centri verranno reclutati specialisti in ambito socio-pedagogico per affiancare il personale assistenziale. Inoltre interpreti indipendenti presenzieranno a tutti i colloqui di assistenza rilevanti, precisa una nota odierna della SEM.

