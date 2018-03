Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 14.50 12 marzo 2018 - 14:50

In febbraio in Svizzera sono state presentate 1'339 domande d'asilo, il 6,4% in meno rispetto al mese precedente e in calo dell'11,1% se confrontate al febbraio del 2017.

Sul totale dei dossier giunti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) la maggior parte sono stati presentati da Eritrei (310 domande, +48 rispetto a gennaio). Seguono i siriani (103 domande, -4), gli afghani (100 domande, +28), gli algerini (87 domande, +34) , i somali (70 domande, -23) e georgiani (62 domande, -38), ha comunicato oggi la SEM.

