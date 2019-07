Attenzione perché l'asilo nido potrebbe in futuro diventare obbligatorio: la messa in guardia arriva dalla consigliera nazionale Verena Herzog (UDC/TG), al centro di un caso per i paralleli tracciati con i bambini sottoposti a collocamenti coatti.

"Nella Berna federale vengono attualmente profusi sforzi per ampliare in modo massiccio il sostegno alla prima infanzia dei bimbi fino a 4 anni", osserva Herzog in un'intervista pubblicata oggi dal Blick. "Nella competente commissione della scienza, dell'educazione e della cultura nessuno è stato in grado di dirmi cosa succederà con quei genitori che non vogliono partecipare a questi programmi".

La deputata teme una pressione dapprima sociale e poi statale. "Anche la scuola materna all'inizio era facoltativa: ed è poi diventata obbligatoria", osserva. "Una simile costrizione potrebbe arrivare in qualunque momento e io semplicemente mettevo in guardia al riguardo", spiega Herzog. La deputata dice di capire che nelle situazioni finanziariamente difficili sia necessario affidare la cura dei figli agli altri. "Ma pur impegnandomi non posso comprendere come una madre che non sia costretta a farlo affidi il bambino ad altri per lavorare a tempo pieno".

