12 luglio 2018

Dopo sei anni e mezzo il governo siriano ha ripreso il controllo militare e amministrativo di tutta la città di Daraa, capoluogo al confine con la Giordania e culla della rivolta popolare scoppiata in Siria nella primavera del 2011.

Nel più ampio contesto di una guerra civile e regionale che finora ha ucciso almeno mezzo milione di persone e ha causato lo sfollamento e la fuga di 13 milioni di civili, dal marzo del 2012 Daraa era rimasta divisa in due parti: una sotto controllo lealista e una in mano alle opposizioni armate.

La tv di Stato siriana oggi ha mostrato le immagini in esclusiva del tricolore siriano issato su un'alta torre di trasmissione elettrica nel centro cittadino, nella zona a lungo rimasta sotto il controllo degli insorti. Questi hanno accettato le condizioni della resa, negoziata da giorni da emissari militari russi direttamente con i capi delle milizie delle opposizioni.

Durante l'offensiva governativa, lanciata da Damasco e Mosca il 19 giugno scorso, Daraa è stata gradualmente accerchiata e isolata dal resto del suo hinterland, rientrato tutto già da giorni sotto il controllo delle forze governative e della polizia militare russa.

I miliziani possono ora scegliere di arrendersi e di chiedere un'amnistia al governo, oppure di trasferirsi nel nord-ovest, nella regione di Idlib, ancora fuori controllo governativo e di fatto gestita dalla Turchia e dalle milizie filo-Ankara col benestare della Russia e dell'Iran, alleati chiave di Damasco.

Per il momento, fanno sapere fonti locali a Daraa, gli insorti non hanno lasciato la città, dove non sono ancora entrati l'esercito e la polizia militare russa ma soltanto emissari governativi siriani e delegati militari russi.

Daraa era stata sin dal marzo del 2011 l'epicentro delle proteste popolari scoppiate nel più ampio contesto delle rivolte in Tunisia ed Egitto. Le prime manifestazioni erano state innescate dall'arresto da parte dei servizi di sicurezza di Damasco di alcuni giovani studenti, alcuni dei quali figli di influenti clan locali, colpevoli di aver scritto sui muri della loro scuola slogan anti-governativi.

