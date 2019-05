L'arresto del cofondatore di WikiLeaks Julian Assange continua a far discutere

La condanna di Julian Assange a 50 settimane di carcere inflitta da un tribunale britannico per violazione dei termini della libertà provvisoria è "sproporzionata", ha affermato oggi un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria.

In una dichiarazione pubblicata a Ginevra, il gruppo di esperti indipendenti si dice " profondamente preoccupato " dalla decisione della giustizia britannica nei confronti del fondatore di WikiLeaks.

Gli esperti osservano con preoccupazione che dall'11 aprile Assange è detenuto nel carcere di Belmarsh, un carcere di massima sicurezza, come se fosse stato condannato per un reato grave. "Questo trattamento sembra in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità previsti dalle norme sui diritti umani", si legge nella dichiarazione.

I membri dei gruppi di lavoro delle Nazioni Unite sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione.

