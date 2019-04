Più di 70 parlamentari hanno firmato una lettera dove sollecitano il ministro dell'Interno britannico, Sajid Javid, a garantire che Julian Assange sia consegnato alle autorità svedesi se ne chiederanno l'estradizione. Lo riferiscono i media britannici.

Il fondatore di Wikileaks è stato arrestato giovedì scorso a Londra dopo quasi 7 anni d'asilo nell'ambasciata dell'Ecuador e sulla sua testa pende l'estradizione chiesta dagli Usa che lo accusano di pirateria informatica.

In questi anni di 'esilio' ha evitato di essere processato in Svezia dove è accusato di abusi sessuali ai danni di due donne che gli sono stati contestati dalla procura di Stoccolma. Accuse che Assange ha sempre negato. La magistratura svedese potrebbe riaprire l'indagine per l'accusa di presunto stupro rivolta al giornalista da una donna e poi chiusa nel 2017.

La lettera dei parlamentari, firmata per lo più dai laburisti, esorta il ministro Javid a "sostenere le vittime di violenza sessuale" e ad assicurare che l'accusa di stupro contro il 47enne possa essere "adeguatamente indagata". "Non stiamo dicendo che sia colpevole, ma crediamo che ci debba essere un processo adeguato e che l'accusato debba vedere che giustizia sia fatta", si legge nella lettera. Tra l'altro, il reato di stupro cadrà in prescrizione nell'agosto del 2020.

