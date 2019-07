Uno srilankese 49enne è stato rinviato a giudizio per aver ucciso con un'arma da fuoco un uomo nell'ottobre 2016 nel sottopassaggio pedonale della stazione di Soletta. La vittima era un suo compatriota 29enne.

La procura cantonale ha comunicato oggi di aver terminato l'inchiesta. L'uomo è accusato di assassinio, tentato assassinio ed esposizione a pericolo della vita altrui.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera del 25 ottobre 2016, verso le 20.30, l'allora 46enne ha sparato al connazionale, ferendolo gravemente, dopo una lite scoppiata fra un gruppo di persone della stessa etnia. Il giovane è morto poco tempo dopo in ospedale. In seguito, l'accusato ha puntato la propria arma verso i presenti, tentando di colpire un altro srilankese, di 34 anni, precisa il Ministero pubblico. L'assassino si è consegnato alle forze dell'ordine il giorno dopo il fatto di sangue. La data del processo non è ancora stata fissata.

