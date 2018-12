Assassinio turiste Marocco: arrestato svizzero, DFAE segue il caso

Fiori e candele in memoria delle vittime

La Confederazione prende molto sul serio il caso dell'arresto, avvenuto ieri in Marocco, di un cittadino svizzero in relazione al recente assassinio di due turiste scandinave nel sud del Paese.

È quanto indica oggi il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), George Farago, in una nota.

Il DFAE aggiunge che la rappresentanza elvetica a Rabat è stata in contatto fin dall'inizio con le autorità marocchine e assicura il coordinamento. "L'ambasciatore svizzero in Marocco ha inoltre annullato la sua vacanza in Svizzera e sta tornando a Rabat."

Le autorità federali competenti sono in stretto contatto tra loro e con le autorità marocchine, spagnole, danesi e norvegesi. "La Svizzera assicura ai parenti delle vittime dell'omicidio la sua solidarietà e la sua profonda partecipazione", conclude il DFAE.

Ieri l'Ufficio centrale marocchino per le investigazioni giudiziarie (Bureau central d'investigation judiciaire, BCIJ) aveva annunciato l'arresto di un uomo con nazionalità elvetica e spagnola, "intriso di ideologia estremista, sospettato di aver insegnato ad alcune delle persone coinvolte nella vicenda gli strumenti di comunicazione derivanti dalle nuove tecnologie e di averle addestrate a sparare".

Una studentessa danese di 24 anni e la sua amica, una norvegese 28enne, sono state uccise la notte tra il 16 e il 17 dicembre nel sud del Marocco, dove erano in vacanza. I loro corpi sono stati rinvenuti in un'area isolata dell'Alto Atlante, in una zona molto frequentata dagli escursionisti. Entrambe le vittime sono state decapitate.

