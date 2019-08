L'azienda elettrica bernese BKW ha iniziato le procedure in vista dello spegnimento della centrale nucleare di Mühleberg, previsto il 20 dicembre alle 12.30. Gli appalti per lo smantellamento di alcuni elementi principali sono stati assegnati, indica oggi la società.

I lavori di smantellamento dovrebbero durare una quindicina d'anni per un costo di 927 milioni di franchi. A ciò vanno aggiunti 1,43 miliardi per lo smaltimento delle scorie radioattive.

Sono principalmente i dipendenti stessi della BKW che lavoreranno per spegnere la centrale, in servizio da 47 anni. Hanno infatti le conoscenze e le competenze necessarie per questo lavoro, si legge in una nota. I due generatori e le due turbine saranno invece smantellati dalla Hebetec Engineering di Hindelbank (BE) e dalla tedesca Uniper Anlagenservice di Gelsenkirchen.

