Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 9.11 20 ottobre 2018 - 09:11

In piena campagna per trovare un/a sostituto/a a Doris Leuthard in Consiglio federale, il Partito popolare democratico si riunisce oggi in assemblea a Lucerna.

I delegati del PPD daranno inoltre il via alla raccolta delle firme per l'"Iniziativa per un freno ai costi sanitari". Gli iniziativisti avranno tempo fino al 16 aprile 2020 per riunire le 100'000 sottoscrizioni necessarie. La Cancelleria federale ha esaminato il testo e l'ha pubblicato martedì sul Foglio federale.

L'iniziativa, denominata "Per premi più bassi - Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)" chiede che l'aumento delle spese annue della sanità e dei premi delle casse malati sia proporzionale all'evoluzione dei salari e dell'economia.

Durante l'assemblea è inoltre atteso il discorso del presidente nazionale Gerhard Pfister (ZG) a meno di sette settimane dalla doppia elezione in Governo, in seguito alle partenze di Johann Schneider-Ammann (PLR) e di Doris Leuthard (PPD). Quest'ultima pronuncerà a Lucerna il suo ultimo discorso da consigliera federale davanti ai delegati del suo partito.

Finora tre candidati popolari-democratici si sono detti disponibili a lanciarsi nella corsa: si tratta del consigliere agli Stati Peter Hegglin (ZG), della consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) e della consigliera di Stato urana Heidi Z'graggen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano