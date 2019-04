La fondazione Ethos si oppone agli stipendi dei dirigenti della maggiore banca svizzera UBS e raccomanda agli azionisti di respingere tutte le proposte relative alla remunerazione del Cda e della Direzione, in occasione dell'assemblea generale del 2 maggio.

Ethos ritiene che la remunerazione variabile di 73,3 milioni di franchi per i bonus dello scorso anno dei 13 membri della direzione non sia adeguata alla luce della negativa performance borsistica della banca nel 2018, si legge in un comunicato odierno. Gli 11,3 milioni per il solo Ceo Sergio Ermotti rappresentano 4,5 volte il suo salario annuo e si avvicinano al limite massimo di 5 volte tale stipendio.

UBS giustifica questi importi con l'aumento del 12% dell'utile netto conseguito lo scorso anno, la solidità del capitale proprio e il programma di riacquisto di azioni proprie, ricorda Ethos. Parallelamente però il corso azionario è sceso di quasi il 32%, aggiunge la fondazione. Nel periodo 2016-2018 il rendimento complessivo del titolo della banca è calato del 28,4%, mentre la flessione di altre banche comparabili è stata solo dell'1,8%.

