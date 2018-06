Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2018 13.17 23 giugno 2018 - 13:17

Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) vanno rafforzate e un accordo istituzionale concluso in fretta. Lo ha ribadito stamane davanti ai delegati PLR convenuti ad Airolo, il Consigliere federale Ignazio Cassis.

Davanti a una platea di 280 delegati e una ventina di ospiti, tra cui il presidente del PLR ticinese Bixio Caprara, il ministro degli esteri ha insistito sull'importanza economica dei bilaterali per la Confederazione.

Secondo il ministro PLR malcantonese, bisogna estendere l'accesso al mercato dell'Ue specie per quanto attiene all'elettricità. Cassis ha rammentato che l'80% della corrente destinata all'Italia passa dal Ticino.

Ignazio Cassis ha poi indicato l'ottobre prossimo quale scadenza per giungere ad un accordo istituzionale con Bruxelles, prima quindi del 2019, anno elettorale tanto in Svizzera che in seno all'Ue.

Neuer Inhalt Horizontal Line