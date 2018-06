Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2018 12.38 23 giugno 2018 - 12:38

Diplomaticamente e politicamente maldestro. Così il presidente del partito socialista, Christian Levrat, ha definito oggi davanti ai delegati le dichiarazioni del ministro Ignazio Cassis circa l'Agenzia dell'Onu per i palestinesi e la politica europea della Svizzera.

Per il consigliere agli Stati friburghese, il discorso di Cassis è "incoerente" quando parla della Siria ed "erratico" quando se la prende con l'UNRWA, l'agenzia dell'Onu per l'aiuto ai rifugiati palestinesi.

Alla metà di maggio, il responsabile ticinese del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in un'intervista pubblicata da vari media, ha dichiarato che gli aiuti all'UNRWA per i profughi che da anni vivono nei campi in Giordania e Libano ostacolano la loro integrazione. Sostenendo l'Agenzia dell'Onu si mantiene viva la loro speranza di un ritorno e si alimenta il conflitto, ha detto Cassis.

Ma l'acme dell'imperizia politica e diplomatica è stato raggiunto, secondo Levrat, a livello di politica europea, quando il capo del DFAE ha dichiarato che bisognerebbe indebolire le misure di accompagnamento alla libera circolazione per giungere ad un accordo istituzionale con l'Ue.

Il presidente del PS ha poi criticato la decisione di Cassis, presa in combutta col ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann, di autorizzare le esportazioni di armi verso i paesi in guerra, il "massimo del cinismo" secondo Levrat.

Nel suo discorso, Levrat ha anche toccato il delicato dossier della riforma fiscale. Il 7 giugno scorso, Il Consiglio degli Stati ha approvato - quale prima Camera - il nuovo progetto fiscale elaborato dopo la bocciatura popolare della Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III). Dal momento che comprende anche una compensazione sociale a favore del Primo pilastro, è stato ribattezzato Legge federale sulla riforma fiscale e finanziamento dell'AVS.

Secondo Levrat, il PS potrebbe indire un'assemblea straordinaria per l'eventuale lancio di un referendum a fine settembre. A suo avviso, tuttavia, la riforma è equilibrata dal momento che la riforma prevede anche compensazioni sociali, fino a 2 miliardi, a vantaggio dell'AVS, senza dover innalzare l'età di pensionamento per uomini e donne. Insomma, le rendite sono assicurate fino almeno al 2024/25.

Neuer Inhalt Horizontal Line