I delegati dell'Unione democratica di centro, riuniti oggi in assemblea ad Amriswil (TG), hanno approvato all'unanimità 13 rivendicazioni in merito all'Accordo quadro istituzionale con l'UE.

Tra queste figura ad esempio la richiesta che il Consiglio federale non firmi trattati in contrasto con la Costituzione o accetti le decisioni della Corte di giustizia europea. L'accordo quadro è un attacco frontale alla Svizzera, ha detto il presidente del partito Albert Rösti. Se approvato, le conseguenze per la Svizzera sarebbero pesanti: ancora più immigrazione, pressione sui salari e prestazioni sociali che non potrebbero più essere finanziate.

Da parte sua, il consigliere federale Ueli Maurer ha ricordato che l'esecutivo non ha ancora firmato l'accordo. "Ciò significa che al governo questo trattato per il momento non piace".

All'assemblea ha fatto molto discutere anche la sconfitta elettorale della sezione zurighese alle recenti elezioni cantonali. "Siamo diventati vittime del nostro stesso successo", ha detto Albert Rösti. "Contrariamente agli ecologisti, noi non siamo riusciti a mobilitare la base". "Se non ci svegliamo ora e non riusciamo a invertire la tendenza per il prossimo autunno - ha aggiunto - la prosperità della Svizzera sarà compromessa".

Nel pomeriggio l'assemblea ha poi deciso le raccomandazioni di voto per lo scrutinio del 19 maggio. Senza sorprese ha nettamente bocciato - con 375 "no" e una astensione - la revisione parziale della legge sulle armi che traspone nel diritto elvetico le ultime direttive in materia emesse dall'Ue.

L'UDC ha invece deciso di lasciare libertà di voto in merito alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA). La proposta, giunta dalla direzione del partito, è stata approvata con 289 voti a favore, 60 contrari e un'astensione.

Molti politici che hanno preso la parola hanno criticato la decisione del Parlamento di associare due riforme - fiscale e dell'AVS - in un unico pacchetto. In queste condizioni non è possibile prendere posizione, è stato sottolineato.

