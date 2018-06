Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2018 15.25 23 giugno 2018 - 15:25

I delegati dell'UDC riuniti in assemblea si sono pronunciati oggi all'unanimità a Les Bugnenets (NE) in favore della nuova legge sulla sorveglianza degli assicurati. In totale 247 delegati hanno votato "sì", nessuno si è opposto e uno si è astenuto.

"Nessuno - neppure la sinistra - contesta oggi la necessità di prendere misure contro gli abusi nei confronti delle assicurazioni", ha dichiarato la consigliera nazionale vodese Alice Glauser. "È precisamente per permettere il proseguimento di una lotta rigorosa ed efficace contro questo genere di abusi che il Parlamento ha creato una nuova base legale", ha detto.

"Ora ambienti di sinistra hanno lanciato un referendum contro questo progetto col pretesto che tutti gli assicurati sarebbero così oggetto di un sospetto generalizzato. Questa rumorosa indignazione dei protettori dei truffatori nei confronti delle assicurazioni è fuori luogo. È normale che le persone che chiedono un aiuto finanziario allo Stato siano seriamente controllate", ha aggiunto Glauser.

Con la nuova legge accettata dal Parlamento in primavera sarà possibile ingaggiare detective per sorvegliare persone sospettate di beneficiare abusivamente delle prestazioni dell'AI, dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione malattia.

Neuer Inhalt Horizontal Line