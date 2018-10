Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 17.14 27 ottobre 2018 - 17:14

Riuniti oggi a Sursee (LU) in assemblea, i delegati dei Verdi liberali (PVL) hanno espresso forte sostegno al progetto di iniziativa popolare contro le esportazioni di armi verso paesi in cui sono in atto conflitti interni. Lo indica il partito stesso in una nota.

"Le esportazioni di armi verso i paesi in guerra civile non sono compatibili con la nostra tradizione umanitaria e la nostra neutralità", ha dichiarato il consigliere nazionale Beat Flach (AG) all'assemblea.

Affrontando i temi in votazione il prossimo 25 novembre, i delegati hanno respinto all'unanimità l'iniziativa popolare "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)" dell'UDC. Il testo non farebbe altro che portare incertezza giuridica al nostro paese, si legge nella nota.

La base del partito, al termine di una lunga discussione, ha anche deciso - contrariamente a quanto proposto dal comitato direttivo - di respingere la modifica di legge che consente la sorveglianza degli assicurati. Secondo una maggioranza dei delegati, i punti critici della legge non possono essere considerati irrilevanti.

Infine, i presenti hanno deciso di appoggiare l'iniziativa popolare "Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)": a loro modo di vedere gli aspetti positivi della proposta sono di gran lunga superiori a quelli negativi.

