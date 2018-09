Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Si riuniscono oggi in assemblea i delegati di PS e PLR. I socialisti si esprimeranno in merito alla Legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS.

Dal canto loro, i liberali radicali si occuperanno dell'iniziativa "per l'autodeterminazione" e sulla sorveglianza dei beneficiari di assicurazioni sociali.

L'oggetto discusso a Olten (SO), dove i socialisti sono riuniti in un'assemblea straordinaria, non fa l'unanimità all'interno del partito. La nuova legge, votata ieri al termine della sessione autunnale dal Parlamento, prevede che in futuro ogni franco di tassazione perso in seguito alla riforma fiscale a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni venga "compensato" con un franco di finanziamento all'AVS. Il Primo pilastro beneficerà in questo modo di 2,1 miliardi di franchi.

A Pratteln (BL), i delegati del PLR tratteranno invece due temi in votazione il prossimo 25 novembre. La conferenza dei presidenti delle sezioni cantonali invita a respingere l'iniziativa popolare promossa dall'UDC "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri", nota anche come "Iniziativa per l'autodeterminazione". Essa raccomanda anche di permettere l'assunzione di detective per scoprire eventuali abusi da parte dei beneficiari di assicurazioni sociali.

