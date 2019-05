I guidatori diciottenni devono pagare almeno il doppio di un automobilista trentenne per tutte le prestazioni ad eccezione che per la casco parziale (foto simbolica d'archivio).

I giovani conducenti devono sborsare fino a cinque volte tanto per alcune coperture assicurative rispetto agli automobilisti più anziani: è quanto emerge da uno studio condotto dal portale di confronti internet Bonus.ch.

Solo la casco parziale - che copre i sinistri per i quali il guidatore assicurato non è responsabile - è vantaggiosa per un diciottenne e anche questo soltanto con alcune compagnie di assicurazione, si legge in un comunicato odierno. Per tutte le altre prestazioni i guidatori giovani devono pagare almeno il doppio di un automobilista trentenne.

Per realizzare la sua ricerca Bonus.ch ha cercato gli importi dei premi direttamente sui diversi siti internet degli assicuratori, comparando tre diversi profili di età (18, 30 e 70 anni). A differenza di quanto rilevato da uno studio precedente, che mostrava come i diversi fornitori offrissero tariffe identiche ai conducenti di 30 e di 70 anni, si rilevano ora premi nel complesso molto più eterogenei. Per quanto riguarda la responsabilità civile (RC), quasi tutti i fornitori di servizi aumentano le tariffe per i guidatori settantenni, un incremento che può raggiungere il 45%.

Sempre in ambito RC, i giovani sono sotto pressione: tutte le società prevedono supplementi significativi, che vanno dal 140% al 406%. Ma incide anche la nazionalità: per lo stesso servizio un 18enne di origine serba deve far fronte a premi di quasi tre volte superiori a quelli di un coetaneo svizzero.

