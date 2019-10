Se si dovesse puntare su un'unica misura per ridurre i premi dell'assicurazione malattia il 32% degli svizzeri opterebbe per dare la preferenza al medico generico.

Il 12% punterebbe su una visita dal farmacista, il 9% su un aumento della franchigia, un altro 9% sulla chiusura di ospedali, il 5% sulla riduzione delle prestazioni e il 3% su un aumento dell'aliquota percentuale a carico dell'assicurato.

È quanto emerge da un sondaggio condotto fra 3000 utenti dal sito di confronti internet Bonus.ch. Una fetta consistente degli interrogati (il 30%) afferma peraltro di non essere disposta ad accettare alcuna misura: la percentuale sale al 35% per le donne, mentre è più contenuta (25%) fra gli uomini e una disparità è riscontrabile anche a livello di età (20% per chi ha meno di 25 anni, 29% per chi è al di là di questa soglia).

