Madeleine Westerhout, l'ex assistente di Donald Trump, è stata cacciata dalla Casa Bianca per aver inidscrezionu sulle due figlie del presidente.

Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, avrebbe detto che al presidente non piace farsi fotografare con Tiffany perché è sovrappeso.

Trump smentisce seccamente che sia vero: "È assolutamente falso. Tiffany è una brava ragazza, una brava studentessa. Le voglio bene" dice mettendo in evidenza come dopo commenti del genere è "automatico" che una persona, in questo caso Westerhourt, lasci. "Mi ha detto di essere dispiaciuta, mi ha detto che aveva bevuto. È una brava ragazza, ma non si dicono cose del genere, neanche off the record" aggiunge.

Per il presidente la sua assistente ha superato una linea rossa invalicabile. E l'ha superata malamente, rompendo il patto di riservatezza e lasciando il presidente con un'altra casella da riempire. Le sue dimissioni vanno infatti ad allungare ulteriormente la già lunga lista di funzionari che hanno detto addio volontariamente o meno alla Casa Bianca.

