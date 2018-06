Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 giugno 2018 12.10

Gli assistenti di volo hanno un maggior rischio di tumore, legato sia alla maggior dose di radiazioni a cui sono esposti che agli orari irregolari che sconvolgono il ritmo circadiano, che regola il ciclo sonno-veglia e la produzione di diversi ormoni.

Lo afferma uno studio dell'università di Harvard pubblicato dalla rivista Environmental Health.

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 5 mila hostess e steward statunitensi confrontandoli con quelli di tremila uomini e donne di status socio-economico simile ma che facevano lavori 'a terra'.

Per le hostess il rischio di tumore al seno è risultato del 3,4%, mentre nella popolazione generale del 2,3%. Aumenti si sono visti anche per il cancro cervicale (1,00% contro 0,70%), per quello gastrointestinale (0,47% contro 0,27%) e quello della tiroide (0,67% contro 0,56%).

Per gli uomini invece si sono visti aumenti per il melanoma (1,2% contro 0,7%) e per gli altri tumori della pelle (3,2% contro 2,9%). "Nella Ue l'esposizione alle radiazioni è monitorata per gli assistenti di volo, e i loro orari sono adattati per minimizzare la dose di radiazioni, specialmente per le donne incinte - spiega Irina Mordukovich, uno degli autori, al sito Business Insider -.

