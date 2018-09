Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'associazione "Gli ospedali svizzeri" H+ ha deciso di ritirarsi dalle trattative per il tariffario medico Tarmed per la fine del 2018 e ne informato il Dipartimento federale dell'Interno e l'Ufficio federale della sanità pubblica.

I motivi sono da ricondurre ai ritardi nel completamento della struttura tariffaria. Lo ha detto alla Keystone ATS la direttrice di H+ Dorit Djelid, confermando un'informazione apparsa oggi sul quotidiano svizzerotedesco "Luzerner Zeitung".

Secondo Djelid, a causa dei continui disaccordi nel corso dei negoziati, non era possibile raggiungere una maggioranza per una tariffa che potesse essere approvata. Un ulteriore ritardo in questi negoziati ha indotto H+ a non partecipare più ai lavori di revisione entro la fine dell'anno.

