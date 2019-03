Contratti assicurativi equi, un freno alle chiamate pubblicitarie e premi di cassa malattia accessibili: le associazioni dei consumatori svizzere chiedono a Consiglio federale e parlamento di introdurre dieci misure per rafforzare i diritti dei consumatori.

Rispetto all'Unione europea, le consumatrici e i consumatori svizzeri hanno meno diritti e meno protezione, indica in una nota odierna l'Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, formata dall'Associazione consumatori della Svizzera italiana (ACSI) e dalle omologhe romanda (Fédération romande des consommateurs, FRC) e svizzerotedesca (Stiftung für Konsumentenschutz, SKS).

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, che si svolge proprio oggi, l'Alleanza propone dieci punti su cui la politica deve attivarsi: riduzione delle spese giudiziarie esorbitanti, introduzioni delle azioni collettive (simili alle "class action", ma non sul modello statunitense), contratti assicurativi equi, una protezione dei dati efficace in seguito alla progressione della digitalizzazione, il "diritto alla riparazione" per i beni di consumo (poter effettuare e far effettuare riparazioni sugli apparecchi), maggiore chiarezza sui prodotti nei punti vendita, stop alle chiamate pubblicitarie, assistenza sanitaria a prezzi accessibili e nessuna discriminazione nell'assicurazione di base. Inoltre, le associazioni chiedono che la Svizzera smetta di essere "un'isola dei prezzi elevati", con prodotti molto più costosi rispetto ai paesi limitrofi.

