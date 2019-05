Emmaus Internazionale ha celebrato stamani nella sala del Consiglio nazionale a Berna il 50esimo della propria costituzione e del proprio Manifesto universale.

Il 24 maggio 1969 l'Abbé Pierre, fondatore nel 1949 in Francia dei Compagnons d'Emmaüs, nello stesso luogo aveva incontrato 70 associazioni di 20 Paesi per dare il via all'iniziativa. Mezzo secolo fa accanto all'Abbé Pierre vi era anche Marcel Farine, presidente della Federazione Emmaus Svizzera. Questa ha organizzato l'evento odierno, in cui si è insistito sul Manifesto, testo fondatore di lotta contro la povertà e l'esclusione.

"È un grande onore che un tale movimento, ispirato a questi nobili valori, sia emerso qui, all'interno della società civile stessa, al centro del potere politico svizzero", ha detto la presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio.

