Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 14.20 11 marzo 2018 - 14:20

La Leica Serie-0 n. 122 venduta ieri a un'asta in Austria per un prezzo record di 2,4 milioni di euro.

Una fotocamera Leica del 1923 è stata venduta ieri ad un'asta in Austria per 2,4 milioni di euro (circa 2,8 milioni di franchi), il più alto prezzo mai pagato per una macchina fotografica.

Lo ha reso noto il museo della fotografia Westlicht di Vienna, dove è stata tenuta l'asta.

Il prezzo di base per la Leica, una Serie-0 n. 122, era di 400 mila euro, ma le quotazioni sono subito lievitate vista la rarità del modello offerto e le sue perfette condizioni: si tratta infatti di uno di 25 prototipi prodotti due anni prima che la società cominciasse a commercializzare le proprie fotocamere. Un acquirente asiatico si è aggiudicato l'asta.

Il record precedente per una Leica del 1923 - la Serie-0 n. 116 - era di 2,16 milioni di euro pagati ad un'asta del Westlicht nel 2012.

